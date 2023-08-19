Наталья Шилкина станет замминистра цифрового развития и связи Омской области

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Замминистра цифрового развития и связи Омской области станет Наталья Шилкина. об этом сообщает «Новый Омск».

Шилкина - в девичестве Ботвина - займет кресло совсем скоро. В отличии от второго будущего коллеги. Максиму Макаленко, который является кандидатов на выборах губернатора, прочат перового зама в этом же министерстве.

Напомним, совсем недавно ведомство возглавил Денис Цуканов, который ранее работал с врио губернатора Виталием Хоценко в Минпромторге РФ. Сейчас, по данным издания, в ведомстве происходят масштабные кадровые перестановки.

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