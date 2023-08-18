На ООО «ВНИМИ-Сибирь» подали в суд за некачественную продукцию

Фото: Денис КОРАБЛЕВ

18 августа Первомайский районный суд удовлетворил исковое заявление Управления Роспотребнадзора по Омской области к ООО «ВНИМИ-Сибирь». Проверки надзорного ведомства сразу в нескольких областных медицинских учреждениях – Омской ЦРБ, санатории-профилактории «Железнодорожник», санатории-профилактории «Коммунальник» и МЦСМ «Евромед» – показали, что поставляемая туда молочная продукция популярного производителя не соответствует техническим регламентам.

В связи с этим, Роспотребнадзор потребовал признать действия компании «противоправными в отношении неопределённого круга лиц». Первомайский районный суд иск удовлетворил и обязал компанию устранить нарушения обязательных требований технических регламентов Таможенного союза и санитарного законодательства до 17 ноября.

Отмети, что прежде Роспотребнадзор неоднократно находил в молочной продукции «ВНИМИ-Сибирь» растительные жиры.

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