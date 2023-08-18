Прокуратура запретила строить заправку на сельхозземлях в Омской области

Фото: прокуратура Омской области

В Омской области строить заправку на сельхозземлях запретила прокуратура. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Нарушение законодательства было зафиксировано в ходе проверки. Оказалось, в октябре 2022 года администрация Крутинского района заключила договор аренды на 49 лет с ООО «Омская областная газовая компания». За 72 тысячи рублей в год организация имела бы 16 соток земли, где собиралась строить заправку.

- Подобное использование земель сельскохозяйственного назначения незаконно, в связи с чем прокурор Крутинского района Валерий Лабзов внес представление главе городского поселения Сергею Головину. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования договор аренды расторгнут, земельный участок передан в администрацию поселения с установлением вида разрешенного его использования - «ведение сельского хозяйства», - уточнили в надзорном органе.

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