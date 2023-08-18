В Омске на асфальтовом заводе, загрязнявшем воздух, нашли ряд нарушений

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Омская прокуратура выявила ряд нарушений на асфальтовом заводе ООО «СПК «ДорСтрой» на улице Барабинской. Ранее специалисты регионального минприроды провели замеры и установили, что предприятие причастно к загрязнению воздуха в Омске.

— По результатам измерений выявлено превышение предельной допустимой концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Данная информация была направлена в адрес прокуратуры Омской области для принятия решения о проведении внеплановой выездной поверки, — сообщили в пресс-службе минприроды Омской области.

Прокуратура организовала внеплановую выездную проверку на предприятии, по итогам который был выявлен ряд нарушений. Владельца асфальтового завода — ООО «СПК «ДорСтрой» — привлекли

В соответствии с требованием, выданным Прокуратурой Омской области, проведена внеплановая выездная проверка в отношении к административной ответственности по статье 8.1 и части 3 стати 8.21 КоАП РФ. Кроме того, компании было также выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

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