Госжилинспекция лишила лицензии омскую управляющую компанию «Жилищный сервис»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Управляющую компанию ООО «Жилищный сервис», обслуживавшую два дома в городке Нефтяников, лишили лицензии. Ранее Госжилинспекция Омская области отказалось продлять срок действия лицензии, выданной управляющей компании в 2018 году. Тогда УК обратилась в суд.

Арбитражный суд Омской области и Восьмой арбитражный апелляционный суд встали на строну ГЖИ и признали законным отказ в продлении срока действия лицензии. Таким образом, дом № 111 по улице 50 лет Профсоюзов и дом № 96 А по проспекту Мира остались без управляющей компании.

Отметим, УК ООО «Жилищный сервис» возглавляет Анатолий Гайлис. Мужчина также значится руководителем еще пяти управляющих компаний — ООО «УК «Сервисмкд», ООО «ЖКХ «Сервис», ООО «УК «Новый Сервис», ООО «УК «Сервис», ООО «УК «Комфортный Сервис». Все упомянутые компании были зарегистрированы в 2016-2017 годах.

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