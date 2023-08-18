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НовостиПроисшествия18 августа 2023 0:55

«Сгорели заживо»: на трассе под Омском после столкновения с фурой загорелся УАЗ, погибли 2 человека

На «трассе смерти» под Омском после ДТП вспыхнул УАЗ, погибли два человека
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Фото: скриншот видео, предоставленного УМВД России по Омской области.

Фото: скриншот видео, предоставленного УМВД России по Омской области.

Днем в четверг, 17 августа, на «трассе смерти» в Омской области после столкновения с фурой дотла сгорел УАЗ.

По предварительной версии, 55-летний водитель большегруза «Скания» двигался по трассе Тюмень-Омск. В районе 492-го километра он выехал «встречку», где столкнулся с УАЗом. После это оба автомобиля съехали в кювет. УАЗ загорелся.

Водитель УАЗа и его пассажир — оба мужчины — погибли на месте на ДТП. Их личность устанавливается. Водителя фуры доставили в больницу.

Окончательно причины и обстоятельства произошедшего госавтоинспекторы установят в хоже проверки.

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