В Усть-Ишиме за год постоят дорогу за 128 миллионов рублей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Усть-Ишиме подвели итоги торгов на строительство дороги по улице Маяковского. Из трех претендентов, подавших заявки, победителем оказалась компания «Омскавтодор».

Во время торгов стоимость контракта снизилась с 139,6 млн рублей до 127,7 млн рублей. За эту сумму подрядчик должен построить саму дорогу, а также переложить сети, установить ограждение, дорожные знаки и светофорный комплекс.

По контракту, подрядчик должен в скором времени приступить к работе и завершить подготовительный этап до декабря 2023 года. Дорожные работы должны полностью завершиться до ноября 2024 года.

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