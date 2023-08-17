В Усть-Ишиме за год постоят дорогу за 128 миллионов рублей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Усть-Ишиме подвели итоги торгов на строительство дороги по улице Маяковского. Из трех претендентов, подавших заявки, победителем оказалась компания «Омскавтодор».
Во время торгов стоимость контракта снизилась с 139,6 млн рублей до 127,7 млн рублей. За эту сумму подрядчик должен построить саму дорогу, а также переложить сети, установить ограждение, дорожные знаки и светофорный комплекс.
По контракту, подрядчик должен в скором времени приступить к работе и завершить подготовительный этап до декабря 2023 года. Дорожные работы должны полностью завершиться до ноября 2024 года.
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