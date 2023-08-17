В центре Омска у дома Печокас высадили цветник

В Омске начала работу «Школа тактического урбанизма». Авторы проекта обучают омичей менять в лучшую сторону городское пространства. Сначала волонтеры проходят курс тематических лекций, затем защищают свои проекты благоустройства перед экспертами.

По словам директора АНО «Делай города» Андрея Бема, проект задуман, чтобы изменить отношение омичей к территории вокруг себя и дать инструменты для возможных изменений. Инициатива реализована при поддержке ОНПЗ.

«Ценно, что наша идея нашла отклик у Омского НПЗ, который давно зарекомендовал себя как социально активное предприятие. Благодаря полученному гранту мы смогли более эффективно реализовывать планы активистов», — рассказал Андрей Бем.

Благодаря проекту пять городских территорий будут преобразованы. Слушатели школы уже создали многолетний цветник у доходного дома Печокас в центре города. В ближайшее время они благоустроят «Интернациональный дворик» в ОмГПУ, площадку у одной из городских библиотек, территорию перед студенческим молодежным центром и дворовую хоккейную площадку.

Генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский отметил, что предприятие на протяжении многих лет вкладывает усилия в развитие комфортной городской.

«Когда такая инициатива появилась у самих жителей, Омский НПЗ не мог не откликнуться. Большие изменения начинаются с маленьких шагов, и важно вовремя оказать поддержку таким проектам», — сказал Олег Белявский.

Добавим, что проект «Школа тактического урбанизма» стал одним из победителей грантового конкурса программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».