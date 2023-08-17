Омский автовокзала стал доступным для маломобильных граждан после решения суда

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Прокуратура через суд обязала АО «Омскоблавтотранс» сделать доступным для маломобильных граждан здание омского автовозкала. Ранее там в ходе проверки была выявлена масса нарушений законодательства о защите прав инвалидов.

Так, прокуроры установили, что перед входами в здание автовокзала и на кабинках уборных не были размещены информирующие тактильно-звуковые таблички для идентификации помещений, а на полу перед дверными проемами в помещениях и перед открытыми лестничными маршами отсутствуют предупреждающие тактильные напольные указатели. Кроме того, в восьми автобусах, предназначенных для перевозки маломобильных граждан, кресла-сиденья не были оборудованы рельефными обозначениями.

Ход исполнения решения суда проконтролировали судебные приставы.

— Учитывая социальную значимость данного решения суда, судебный пристав-исполнитель сразу после возбуждения исполнительного производства ознакомила руководство организации с требованием исполнительного документа, предупредив о том, что в случае неисполнения требований в установленный законом срок взимается исполнительский сбор, а также об уголовной ответственности, предусмотренной статьей 315 Уголовного Кодекса Российской Федерации за «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта», — сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Омской области.

На данный момент решение суда было исполнено. АО «Омскоблавтотранс», введении которого находится омский автовокзал, устранило все выявленные ранее нарушения. Теперь здание полностью доступно для маломобильных граждан.

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