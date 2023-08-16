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НовостиОбщество16 августа 2023 5:04

Самолет из Санкт-Петербурга не смог сесть в Омске из-за сильного тумана

Борт был направлен в Челябинск
Андрей ОБНОРСКИЙ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из-за сильного тумана не смог сесть в Омске самолет из Санкт-Петербурга. Утренний рейс из северной столицы опоздал 16 августа.

Утром в областном центре наблюдался сильный туман. Поэтому посадка борта авиакомпании «России» отправили в Баландино - Челябинск.

Из Омска в Питер самолет вылетел с опозданием в 3,5 часа.

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