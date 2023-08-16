Бродячие собаки набросились на женщину с ребенком в Омске

Фото: Иван МАКЕЕВ

На женщину с ребенком в Омске набросились бездомные собаки. Сообщение об этом появилось в группе во «Вконтакте».

Автор поста рассказала, что накануне гуляла с ребенком на коляске. Вдруг ее обогнало животное с клипсой в ухе и начало лаять на мужчину, который шел во встречном направлении. На лай откликнулись еще несколько бездомных псов. И тогда стая начала лаять на женщину.

Испугавшейся омичке помог спастись тот самый прохожий. Он начал замахиваться на свору, а девушка поспешила покинуть место происшествия.

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