Омск может стать одним из лидеров федерального проекта «Чистый воздух»

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Экологическую ситуацию в регионе обсудили на заседании обновлённого Общественно-экспертного совета при губернаторе Омской области по вопросам экологии. Глава региона Виталий Хоценко серьезно усилил совещательный орган федеральными экспертами, а также переформатировал работу Совета. - Мы пересмотрели состав Совета и сформировали команду, которая состоит из профессионалов. Кроме этого, расширили мандат, нам дали больше возможностей и полномочий для работы. Мы теперь не просто эксперты — мы можем привлекать общественность и заходить в те сферы, которые раньше были несколько ограниченными для нас. В состав Cовета вошли руководители проектных офисов, которые на федеральном уровне курируют экологическую повестку. Это большой плюс для региона, — подчеркнул руководитель Российского экологического общества Рашид Исмаилов, возглавляющий Совет. Напомним, в рамках федерального проекта «Чистый воздух» с 2019 года в Омске проходит эксперимент по квотированию вредных выбросов в атмосферу. Его цель — сократить количество таких выбросов и улучшить состояние окружающей среды. - В Омске самое большое число квотируемых объектов по выбросам, 145. С момента запуска «Чистого воздуха» объектам доведены квоты, сформированы планы экологических мероприятий. Выбросы в городе уже снижены на 10%. Продолжаем модернизацию предприятий, закупаем новый экологичный общественный транспорт, переводим домовладения на газ. В Омске самое активное население из городов — участников проекта. Город может стать одним из лидеров проекта, — прокомментировал руководитель федерального проекта «Чистый воздух» Максим Корольков.