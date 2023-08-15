Сергей Шелест прокомментировал переименование «Голубого огонька» в Омске

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Переименование «Голубого огонька» в Омске прокомментировал мэр Сергей Шелест. Градоначальник высказался в своем телеграм-канале.
Шелест пояснил, что в городской администрации этот вопрос не обсуждался и на заседания Омского городского Совета не выносился.
- Считаю, что подобные истории могут быть реализованы только при поддержке подавляющего большинства омичей, а в данном случае, судя по комментариям в соцсетях, горожане выступают против, - заявил градоначальник.
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