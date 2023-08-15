Депимущества Омска судится за два объекта с другими бюджетниками

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С другими бюджетниками судится департамент имущества Омска. Об этом сообщает РИА «СуперОмск».

Отмечается, что городская структура хочет забрать у БУ «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» два здания: ангар по адресу 10 лет Октября, 195/4 (литера Л), а также «унифицированное здание «Канск», расположенное по 10 лет Октября, 195/4 (литера Р и Р1).

Отметим, что судебное заседание назначено на сентябрь. Ответ будет держать учреждение, которое отвечает за обслуживание 41 городского объекта, в том числе включая 6 мостов, 11 путепроводов и 20 подземных переходов.

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