«Уралвагонзавод» построит в Омске жилье для работников завода

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жилье для работников завода в Омске построит «Уралвагонзавод». Об этом предприятие заявило в официальной группе концерна во «Вконтакте».

1000 квартир в новых жилых комплексах должны также появиться в Челябинске и Нижнем Тагиле. Такая мера должна стимулировать специалистов на трудоустройство на предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Соглашение о сотрудничестве подписано между ПСБ и АО «Концерн «Уралвагонзавод» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023».

- Наша программа финансирования строительства жилья для сотрудников предприятий ОПК очень востребована среди предприятий ОПК, ведь она не только способствует мотивации сотрудников к долгосрочной работе в оборонно-промышленном комплексе, но и в целом дает импульс развитию территорий, созданию новых рабочих мест и точек экономического роста на территории России, — цитирует «Уралвагонзавод» главу «Промсвязьбанка» Петра Фрадкова.

Напомним что, в концерн «Уралвагонзавод» входит Омсктрансмаш.

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