Хоценко договорился о пожарных машинах для Омской области

Фото: Виталий Хоценко

О пожарных машинах для Омской области договорился врио губернатора Виталий Хоценко. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Пять единиц уже прибыли в Омск. Они будет распределены среди муниципальных районов.

- Уверен, с новой техникой бороться с природными пожарами в области будет проще. Благодарю Ямал и лично губернатора Дмитрия Андреевича Артюхова за поддержку, - написал руководитель.

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