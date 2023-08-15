Хоценко договорился о пожарных машинах для Омской области

Фото: Виталий Хоценко
О пожарных машинах для Омской области договорился врио губернатора Виталий Хоценко. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Пять единиц уже прибыли в Омск. Они будет распределены среди муниципальных районов.
- Уверен, с новой техникой бороться с природными пожарами в области будет проще. Благодарю Ямал и лично губернатора Дмитрия Андреевича Артюхова за поддержку, - написал руководитель.
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