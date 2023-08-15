Военнослужащий из Омска угнал танк ВСУ из-под носа противника

Фото: «Вести. Омск»

Из-под носа противника танк ВСУ угнал военнослужащий из Омска. Об этом сообщают «Вести. Омск».

Известно, что момент угона его сослуживцы сняли с дрона. Скриншотом видео делится телерадиокомпания.

Теперь танк Т-72 находится в расположении российских частей, а омич вскоре может быть представлен к государственной награде.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru