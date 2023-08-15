Военнослужащий из Омска угнал танк ВСУ из-под носа противника

Фото: «Вести. Омск»
Из-под носа противника танк ВСУ угнал военнослужащий из Омска. Об этом сообщают «Вести. Омск».
Известно, что момент угона его сослуживцы сняли с дрона. Скриншотом видео делится телерадиокомпания.
Теперь танк Т-72 находится в расположении российских частей, а омич вскоре может быть представлен к государственной награде.
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