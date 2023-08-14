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НовостиОбщество14 августа 2023 9:53

Житель Омской области выиграл в лотерею 5 млн рублей

Победитель еще не обратился за выигрышной суммой
Андрей ОБНОРСКИЙ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пять миллионов рублей в лотерею выиграл житель Омской области. Об этом сообщает пресс-служба «Столото».

Пока победитель не обратился за призом. Но известно, что выигрышный билет был куплен в мобильном приложении в лотерее «Рапидо».

Выигрышными цифрами, которые нужно было угадать, стали 13, 12, 19, 16, 2, 7, 15, 5, которые он отметил в первом поле билета, и число 3 — во втором.

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