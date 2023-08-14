Теплоход омской компании продают за 7 млн рублей в ЯНАО

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В ЯНАО за 7 млн рублей продают теплоход омской компании. Об этом сообщают «Коммерческие вести».
Имущество, принадлежавшее «Компания Север», пытаются реализовать с торгов за 7 млн рублей. Каждые 5 дней она будет снижаться, пока не достигнет 3,5 миллиона рублей или пока лот не будет продан.
Теплоход «Александр Маринеско» 1984 года выпуска пытаются продать с 2019 года. Его прежний владелец начал процедуру банкротства годом ранее.
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