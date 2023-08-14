Омская область оказалась на «дне» рейтинга по аварийности на дорогах

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омская область заняла предпоследнее место в рейтинге российских регионов по аварийности, подготовленном РИА «Новости». При составление рейтинга были использованы данные о количестве ДТП с пострадавшими в период с января по июнь 2023 года на 100 тысяч единиц автотранспортных средств, включая как легковые и грузовые авто, так и автобусы.

Точное количество ДТП на 100 тысяч единиц автотранспорта за первое полугодие 2023 года в Омской области не приводится. Однако эксперты отмечают, в нашем регионе этот показатель в полтора раза меньше, чем в Туве, занимающей последнее место в рейтинге. Там он составляет 315,6 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч единиц автотранспорта. Средний показатель по России — 96,6 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч единиц автотранспорта.

Составители рейтинга отмечают, что количество ДТП с пострадавшими за последние полгода выросло в 59 регионах. При этом сразу на 30% больше аварий стало в Омской области, Тыве, Калмыкии и Северной Осетии.

Отметим, первое место в рейтинге досталось Чечне. Там за шесть месяцев 2023 года показатель аварийности составил 13,8 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч единиц автотранспорта. Не менее безопасными оказались Томская область и ЯНАО. Там на 100 тысяч единиц автотранспорта приходится менее 50 ДТП с пострадавшими.

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