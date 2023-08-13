Строительный гипермаркет OBI в Омске закроют навсегда 31 августа

Фото: 2gis

Строительный гипермаркет OBI в Омске закроют 31 августа. Об этом сообщает «Новый Омск» со ссылкой на сотрудников магазина. Официальной информации о закрытии нет.

Как отмечает издание, на полках магазина осталось крайне мало товара. Остатки распродают с хорошими скидками.

Напомним, здание гипермаркета OBI площадью 17 тысяч кв. м. выставили на продажу в июне 2023 года. За него продавец — казанская компания Company Red — просит 15 миллионов долларов. В объявлении указано, что оплата будет происходить в рублях по актуальному на день продажи курсу. При этом там по сей день указано, что объект стоит 1,21 миллиарда рублей. По курсу на сегодня стоимость здания в рублях составляет 1,49 миллиарда рублей.

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