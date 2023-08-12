Омский танкист Иван Шиц стал героем «документалки» Аркадия Мамонтова

Фото: скриншот видео «Комсомольская правда»

Героем документального фильма Аркадия Мамонтова стал омский танкист Иван Шиц. Экранизация вышла в эфире телеканала «Россия-1».

Картина рассказывает о подвиге командира 239-го гвардейского танкового оренбургского казачьего полка 90-й танковой дивизии.

Иван Шиц, который стал одним из первых героев СВО, получил несколько осколочных ранений и не покинул поле боя. Он вывел свою часть из-под удара и выполнил все боевые задачи.

К слову, после госпиталя он вернулся в зону СВО, а в школе в селе Пушкино в честь него установили мемориальную доску.

Сам Иван родом из Омской области. Получил два высших образования: Омский автобронетанковый военный институт и общевойсковую академию Вооруженных сил РФ в Москве. С ноября 2021 года командует 239 гвардейским танковым Оренбургским казачьим полком. За мужество и героизм личный состав полка награжден Орденами Суворова, Кутузова, Александра Невского и Жукова.

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