29 человек погибли в Омской области из-за курения сигарет

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из-за курения сигарет в Омской области погибли 29 человек. Об этом сообщает главное управление МЧС России по региону.

По причине неосторожности 29 человек погибли и 11 получили травмы в 149 пожарах. Все возгорания произошли из-за непотушенной сигареты.

- В случае, если вы не готовы отказаться от вредной привычки, то следует соблюдать элементарные правила безопасности, чтобы не стать виновником пожара в результате неосторожности при курении и его последствий, - отметил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Омской области Дмитрий Скворцов.

Спасатели также просят омичей не бросать окурки с балконов и окон. Наравне с этим - не нужно курить в квартире лежа на кровати или диване. Особенно в алкогольном опьянении.

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