Омсктрансмаш представит свою продукцию на форуме «Армия-2023»

Фото: Омсктрансмаш
На форуме «Армия-2023» свою продукцию представит Омсктрансмаш. Об этом сообщают «Коммерческие вести».
Предприятие примет участие в выставке и в научно-деловой программе. Уже готовятся макеты техники, которую выпускает завод. Гости мероприятия смогут увидеть тяжёлую огнемётную систему ТОС-1А, специальную пожарную машину СПМ, плавающий транспортёр ПТС-4, а также ряд новых разработок.
Отметим, форум пройдёт в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа.
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