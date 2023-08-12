Освободившийся рецидивист из Омска до смерти забил свою подругу

Фото: СУ СКР по Омской области

До смерти забил свою подругу освободившийся рецидивист из Омска. О заведении уголовного дела сообщает региональное управление Следственного комитета.

Ссора между сожителями произошла 2 августа в квартире дома на улице Берко Цемента. Изрядно выпив, ранее неоднократно судимый 54-летний омич жестоко избил 52-летнюю сожительницу.

Женщина четыре дня пролежала в коме и скончалась 6 августа. Мужчину, который недавно освободился из мест лишения свободы, вновь заключили под стражу.

- В ходе следствия также будет дана правовая оценка действиям лиц, в обязанности которых входило осуществление контроля за поведением ранее осужденного лица, - уточнили в СУ СКР по Омской области.

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