В Омске приведут в порядок 19 остановок за 33,7 миллионов рублей

Фото: пресс-центр администрации города Омска

В Омске решили облагородить городские остановки. Вместо старых «козырьков» появятся новые остановочные пункты с навесами, пандусами для маломобильных омичей и тактильной плиткой.

Новые остановочные комплексы оснастят скамейками, урнами и ограждениями. Отремонтируют тротуары. По договору, подрядчик ООО «Ск «Курс» поставит новые остановочные павильоны до середины сентября 2023 года за 33,7 млн рублей.

Всего будет сделано 19 новых остановок: «Ул. 70 лет Октября», «Универсам» на Дианова, «Ул. Ватутина», «ул. Лукашевича», «Ул. Путилова» на Перелета, «Трамвайное депо» на Орловского, «ПО им. Баранова» на Б. Хмельницкого, Поликлиника» на 3-й Транспортной, «Ул. 3-й Разъезд» на Берникова, «Дворец школьников» на Лизы Чайкиной, «Хлебозавод» на 22 Апреля, «Ул. Нефтезаводская» на проспекте Мира, «Ул. Заозерная», «По требованию» на Завертяева, «Ул. 6-я Восточная» на Барнаульской, «Ул. 2-я Восточная», «Школа № 65» на Куйбышева, «Ул. 5-я Линия» на Лермонтова, «Ул. 25-я Северная».

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