«Небезопасная дистанция»: на трассе в Омской области японская легковушка влетела в «Волгу», пострадали ребенок и две пенсионерки

Фото: Госавтоинспекция.

В Омской области в четверг днем, 10 августа, иномарка влетела в «Волгу». Пострадали три человека, среди них один — ребенок.

По предварительной версии, 42-летний мужчина, находивший за рулем «Сузуки Гранд Витара», двигался по автодороге «подъезд к г. Калачинску». В районе 3-го километра он не выдержал безопасную дистанцию, вследствие чего столкнулся с впереди идущим автомобилем ««ГАЗ-31105».

С места ДТП в больницу с травмами были доставлены три пассажира отечественной легковушки — 87-летняя и 85-летняя женщины, 13-летний мальчик.

Полицейские проводят проверку, в ходе которой будут установлены все причины и обстоятельства произошедшего.

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