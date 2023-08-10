В Омской церкви евангельских христиан стартовал процесс ликвидации

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Процесс ликвидации стартовал в Омской церкви евангельских христиан. Об этом сообщает РИА «СуперОмск».

Процесс был запущен 8 августа 2023 года. Сама организация появилась всего лишь несколько лет назад, в апреле 2021 года.

Отмечается частая смена руководства в учреждении. Сначала его возглавлял экс-директор местной религиозной организации «Тарская церковь евангельских христиан-баптистов» Константин Сомов, потом пастор Андрей Макеев. Сейчас появился «ликвидатор».

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