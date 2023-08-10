В Омске лжесотрудники Роспотребнадзора предлагают самозанятым купить брошюры

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Омской области мошенники под видом сотрудников Роспотребнадзора звонят самозанятым и предлагают приобрести брошюры. О новых схемах злоумышленниках предупреждают в ведомстве.

— Мошенники звонят самозанятым города Омска и Омской области, представляются сотрудниками санитарной службы и предлагают приобрести брошюры с нормативными актами, регламентирующими деятельность самозанятых, — сообщили в управлении Роспотребнадзора по Омской области.

В ведомстве отмечают, что не занимаются предоставлением услуг по оформлению информационных стендов, продажей брошюр, а также сбором денежных средств с граждан для оказания какой-либо помощи кому-либо.

Омичей, кому поступят подобные звонки, просят немедленно сообщать о них в правоохранительные органы.

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