«Сел и поехал»: в Омске ищут мужчину, который средь бела дня украл велосипед у доставщика продуктов

Фото: УМВД России по Омской области.

В Омске сотрудники отдела полиции № 10 разыскивают мужчину, подозреваемого в краже велосипеда.

По информации оперативников, омич (на фото) причастен к хищению велосипеда, принадлежащего 18-летнему доставщику продуктов.

Материальный ущерб потерпевший оценил в 7 тысяч рублей.

Всех, кто узнал мужчину, запечатленного на фотографиях, просят обращаться в полицию по телефонам: 79-37-02, 8-950-782-55-31 или 102. Конфиденциальность гарантируется.

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