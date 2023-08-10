В Омской области завершают ремонт участка трассы Омск – Муромцево – Седельниково

Фото: пресс-служба минстроя Омской области.

В Омской области дорожники завершают работы на 4-километровом участке трассы Омск – Муромцево – Седельниково в Седельниковском районе. Работы идут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Всего по БКД в 2023 году на территории региона приведут в порядок 193 километра дорог.

Как сообщили в пресс-службе регионального минстроя, сейчас на участке автодороги 261-265 км подрядчик в лице ООО «АРТ РемСтрой» завершил работы по устранению пучин, устройству основания из щебеночно-песчаной смеси и ровиков уширения, а также по укладке асфальтобетонного покрытия. Готовность объекта составляет 90%.

Рабочие уже приступили к укреплению обочин. По окончании работ на участке будет нанесена разметка и установлены новые дорожные знаки.

В настоящее время на объекте ведутся работы по укреплению обочин щебеночно-песчаной смесью. К концу работ на участке будет нанесена разметка и установлены дорожные знаки.

Отметим, ремонтные работы идут и на других участках трассы Омск – Муромцево – Седельниково — км 171+000 – км 171+650, км 189+736 – км 191+456, км 218+350 – км 219+750.

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