Алехин не стал покупать эфирное время для предвыборной агитации на ГТРК «Иртыш»

Фото: vk.com/omskkprf

В среду, 9 августа, на сайте ГТРК «Иртыш» был опубликован график распределения платного эфирного времени для проведения предвыборной агитации по выборам губернатора Омской области. Как оказалось, депутат Госдумы РФ Андрей Алехин, выдвигающийся на выборы главы региона от КПРФ, не приобрел ни одной минуты эфирного времени.

Примечательно, что три других зарегистрированных кандидата в губернаторы, среди них — Виталий Хоценко («Единая Россия»), Максим Макаленко (ЛДПР) и Владимир Казанин («Коммунисты России«), купили эфирное время для агитации на госканале. Показывать агитационные материалы за каждого кандидата при соблюдении выборного законодательства будут утром, днем и вечером по будням, утром и днем по выходным. Хронометрах агиток составляет от 30 секунд до 3 минут 30 секунду.

Напомним, выборы губернатора Омской области 9 и 10 сентября.

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