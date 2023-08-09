В Омске досрочно освободилось место председателя Арбитражного суда

Фото: Алексей БУЛАТОВ
Объявление о вакантной должности председателя Арбитражного суда Омской области появилось на сайте Высшей квалификационной коллегии. Соискатели должности могут подать документы до 8 сентября с понедельника по четверг с 10:00 до 18:00, в пятницу до 16:45, говорится в объявлении.
Сейчас эту должность занимает Евгений Поликарпов. Он является председателем Арбитражного суда последние пять лет. Срок его полномочий должен был закончиться только в марте 2024 года.
О причинах поиска кандидата на должность в Арбитражном суде не сообщается.
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