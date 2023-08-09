«Сбил, уехал, а теперь 3 года условно»: водителю из Омской области, который сбил школьницу и скрылся с места ДТП, дали 3 года условно

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омской области вынесли приговор водителю иномарки, который сбил 14-летнюю девочку и скрылся с места ДТП.

Вечером 13 января 2023 года 56-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля «Тойота Королла», передвигался по улицам села Знаменское. На одной из улиц он выехал на встречную полосу, где сбил 14-летнюю девочку, которая шла вместе со своими друзьями на стадион. После аварии подсудимый скрылся с места происшествия.

Девочка в результате ДТП получила тяжкий вред здоровью. Скорую помощь пострадавшей вызвали дети, находившиеся поблизости.

Прокуратура Знаменского района обратилась в суд с гражданским иском о взыскании с виновника ДТП компенсации морального вреда и материального ущерба.

Вину в совершении преступления сельчанин признал.

Знаменский районный суд признал мужчину виновным по п. «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, сопряженное с оставлением места его совершения»). Суд приговорил его к 3 годам колонии условно с испытательным сроком 2 года, а также обязал выплатить пострадавшей 1 миллион рублей в качестве компенсации морального и физического вреда. Кроме того, инстанция лишила его права управлять транспортными средствами в течение 2 лет.

Отметим, решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном порядке.

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