Омская мэрия найдет нового подрядчика для реконструкции троллейбусного депо на Ватутина

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Омская мэрия найдет нового подрядчика, который займется реконструкцией троллейбусного депо на улице Ватутина на Левобережье.

Департамент строительства принял решение в одностороннем порядке расторгнуть контракт с компанией-подрядчиком ООО «Хатман Групп». Причиной этого стал тот факт, что подрядная организация не предоставила в ведомство техническую документацию и результаты инженерных изысканий в соответствии со сроками, указанными в контракте.

Более того, проект реконструкции, разработанный ООО «Хатман Групп», получил отрицательное заключение государственной экспертизы: к выполненным работам было предъявлено значительное количество замечаний.

Сейчас департамент строительства проводит ряд мероприятий, направленных на дальнейшую реализацию планов по реконструкции депо. Так, специалисты ведомства рассматривают вариант продления срока реконструкции объекта на 2024 год.

Важно отметить, что в отношении подрядчика ведется работа по возврату выплаченного аванса. При необходимости это будет сделано в судебном порядке. Кроме того, в суд может быть подан иск о взыскании неустоек за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом.