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НовостиПроисшествия8 августа 2023 9:35

«Ушел ранним утром»: в Омске пенсионер вышел из дома и бесследно исчез

В Омске разыскивают пенсионера в бежевой куртке, ушедшего из дома ранним утром
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Фото: ПСО «ДоброСпасОмск».

Фото: ПСО «ДоброСпасОмск».

В Омске полиция и волонтеры разыскивают 77-летнего Юрия Семенова, пропавшего сегодня ранним утром.

Пенсионер около 4 часов утра вышел из дома № 32/1 по улице Конева в Омске и с тех пор не вернулся. Информации о его местонахождении на данный момент нет.

Приметы: рост 170 сантиметров, телосложение среднее.

Пожилой омич был одет в клетчатые штаны темного цвета, красную футболку, бежевую куртку и обувь бежевого цвета.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 02 (102).

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