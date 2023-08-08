В Омске ликвидирована «Домашняя газета»

Фото: Оксана ЗУЙКО

«Домашняя газета» ликвидирована в Омске. Об этом сообщает «Новый Омск».

Решение от 2 августа уже публиковал Роскомнадзор. Теперь печатное издание, которое выходило бесплатно, не будет выпускаться.

Отметим, что газету до 2020 года издавал медиахолдинг «Слово», куда входят также РИА «СуперОмск» и телеканал «Первый Городской».

- Возобновлять не вижу смысла. В медиахолдинге «Слово» есть 2 других СМИ, охват которых значительно превосходит газету с тиражом в 50 тыс. экземпляров в неделю. Поэтому идем вперед, развивая другие направления», - пояснил руководитель холдинга Павел Корольков.

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