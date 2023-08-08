Крупнейший производитель яйца в Омской области ЗАО «Русь» ликвидируется

Фото: Мария ЛЕНЦ
В Омской области ликвидируется крупнейший производитель яйца ЗАО «Русь». Об этом сообщают «Коммерческие вести».
Решение уже вынесено Арбитражным судом. Теперь соответствующая информация о предприятии, которое до 2015 года функционировало в Азовском районе, будет внесена в ЕГЮЛ.
Напомним, что после резкого падения курса рубля в 2014 году организация не смогла рассчитаться по валютным кредитам, и в 2015 году была признана банкротом. Имущественный комплекс недавно был выкуплен с торгов бывшим гендиректором организации Игорем Николаенко.
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