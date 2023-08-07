Ремонт омского ТЮЗа обойдется дороже на 26%

Фото: 2 ГИС

Омское правительство заплатит за ремонт театра юного зрителя на 26% больше, чем планировалось изначально. Подрядная организация ООО «Стройцентр-Иркутск» объясняет требование возросшей суммы аванса ростом цен на строительные материалы.

В результате было принято решение увеличить авансовый платеж. Соответствующее распоряжения уже подписано.

Отметим, что изначальная стоимость ремонта ТЮЗа составляла 463,5 миллиона рублей. И это не первый случай подорожания работ. Год назад вопрос об увеличении стоимости ремонтных работ уже поднимался. Тогда, в 2022 году, из бюджета федерации на эти цели было выделено 110 миллионов рублей.

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