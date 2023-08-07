«Икар» и «Уральские авиалинии» стали самыми непунктуальными авиакомпаниями в Омском аэропорту

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Самыми непунктуальными авиакомпаниями в Омском аэропорту стали «Икар» и «Уральские авиалинии». Итоги июля подвели в местной воздушной гавани.
«Икар» в минувшем месяце вовремя выполнил чуть больше 44% рейсов, а «Уральские авиалинии» — 50%.
В рейтинге лучших оказались «Ямал», «Красавиа» и «ЮТэйр» — за июль их рейсы ни разу не задерживались.
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