Трамвай и трактор не смогли разъехаться на улице Жукова в Омске

Фото: «Инцидент Омск» во «Вконтакте»
В Омске на улице Жукова произошло ДТП. Информация появилась в группе «Инцидент Омск» во «Вконтакте».
Судя по фото, при столкновении серьезно пострадал трамвайный вагон маршрута №9. Ее передняя часть оказалась пробита тракторным прицепом.
К слову, информации о пострадавших на момент публикации не поступило.
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