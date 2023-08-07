Трамвай и трактор не смогли разъехаться на улице Жукова в Омске

Фото: «Инцидент Омск» во «Вконтакте»

В Омске на улице Жукова произошло ДТП. Информация появилась в группе «Инцидент Омск» во «Вконтакте».

Судя по фото, при столкновении серьезно пострадал трамвайный вагон маршрута №9. Ее передняя часть оказалась пробита тракторным прицепом.

К слову, информации о пострадавших на момент публикации не поступило.

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