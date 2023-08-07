Десять омичей обратились за помощью к медикам на Сибирском международном марафоне

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
На Сибирском международном марафоне за помощью к медикам обратились десять омичей. Итоги работы подвел региональный минздрав.
Как пояснили в ведомстве, к врачам пришли восемь атлетов и двое зрителей. Основными причинами недомогания стали гипогликемия, аллергия и гипертензия.
К слову, каких любо серьезных травм во время празднования Дня города также зафиксировано не было. 307-я годовщина основания Омска прошла спокойно.
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