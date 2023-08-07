Четыре района Омской области получат 250 тысяч рублей на работу с молодежью

Фото: Кирилл Мартынов

Четыре района Омской области, признанные лучшими по итогам молодежного рейтинга региональным минспорта, получат из областного бюджета по 250 тысяч рублей.

При составлении рейтинга на лучшую организацию деятельности сферы молодежной политики эксперты учитывали множества показателей, в частности, активное участие молодых жителей района в мероприятиях различного уровня, поддержка молодежных инициатив, наличие инфраструктуры и условий для развития молодежи. Наибольшее количество баллов получили Большеуковский, Калачинский, Кормиловский и Павлоградский районы. Они получат по 250 тысяч рублей из бюджета Омской области в виде субсидии. Эти средства можно будет израсходовать на проведение молодежных мероприятий или на приобретение необходимого оборудования для молодежных центров.

Врио губернатора Виталий Хоценко поручил увеличить размер субсидий для лидеров молодёжного рейтинга, чтобы поощрять инициативы молодых людей в районах области.

Напомним, в 2022 году субсидии из регионального бюджета получили Омск, а также три района области — Азовский, Павлоградский и Тевризский.

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