Реальное похолодание в Омске и области ожидается только с четверга Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Омскую область в начале этой недели придет резкое похолодание до +7 градусов. Подробнее о том, какая будет погода в Омске, рассказали в Обь-Иртышском УГМС.

Сегодня, 7 августа, воздух днем прогреется до +24...+29 градусов. Существенных осадков не ожидается. Ветер северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

Во вторник, 8 августа, в регион придет похолодание, однако холоднее станет лишь ночью и то местами. Так, в ночные часы на территории Омской области ожидается от +12 до +17, местами — до +7 градусов. Днем температура воздуха составит +25...+30 градусов. Местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, северо-западный со скоростью до 11 метров в секунду.

В среду, 9 августа, ночью столбик термометра опустится до отметки в +11 градусов. Днем погода в Омске не изменится — +25...+30 градусов. Местами по Омской области пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный до 11 м/с.

С четверга, 10 августа, в Омскую область придет уже реальное похолодание с дождями. Согласно прогнозу портала weather.com, температура воздуха в Омске опустится до +21 градуса.

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