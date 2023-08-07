«666 тысяч рублей закопаны на кладбище»: жительница Омской области отдала «нечистым силам» крупную сумму, чтобы решить проблемы в личной жизни

Фото: Даниил ОПАРИН

Интернет-гадалка выманила у 42-летней жительницы Омской области 666 тысяч рублей. Подробности произошедшего рассказали в пресс-службе омской полиции.

Омичка нашла в интернет рекламу «ясновидящей» и решила позвонить по указанному номеру. Во время звонка женщина рассказала, что хотела бы поправить ситуацию в личной жизни. В ходе разговора она назвала свои личные данные и членов семьи. Гадалка на расстоянии поведала омичке информацию о каждом из близких женщины, чем убедила заказчицу в наличие магического дара.

Далее ясновидящая якобы почистила ауру омичке. За эту услугу женщина отдала ей 34 тысячи рублей. Однако гадалка убедила ее, что, чтобы ритуал прошел успешно, надо передать 366 тысяч рублей в качестве залога «нечистой силе». При этом она заверила ее, что деньги скоро вернуться. Одурманенная клиентка послушалась и перечислила названную сумму.

Переведенных денег оказалось недостаточно для завершения ритуала: провидица попросила у нее перевести еще 300 тысяч рублей, чтобы общая сумма средств на счету «нечистой силы» составила 666 тысяч рублей.

После последнего перевода омичка заподозрила неладное и попросила гадалку вернуть залог. Тогда ясновидящая заявила ей, что все 666 тысяч рублей закопаны на кладбище, и если не завершить ритуал, то может случиться беда.

Сотрудники полиции устанавливают личность мошенницы. Вопрос о заведении уголовного дела решается.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru

й