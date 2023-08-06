39 тысяч омичей пришли на День города, чтобы посмотреть на Пелагею и Серябкину

Фото: телеграм-канал «Проспект культуры»

Посмотреть на Пелагею и Серябкину в День города пришли 39 тысяч омичей. Такие данные приводит областное правительство.

5 августа в Омске отпраздновали 307-годовщину основания города. Событий в субботу было много – от марафона до звездного концерта.

Завершилось празднование фейерверком в 22.00.

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