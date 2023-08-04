Виталий Хоценко утвердил новые условия конкурсного отбора инициатив омичей

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На заседании областного правительства глава Омской области Виталий Хоценко утвердил новые условия отбора инициативных проектов жителей региона. По новым правилам, из бюджетов муниципальных образований и за счет инициативных платежей для выполнения конкурсных условий достаточно будет добавить не более 8% от всей стоимости проекта. Ранее для участия в программе от местных жителей требовалось софинансирование в размере 35%.

– Областной бюджет возьмёт на себя основной объём расходов на реализацию инициативных проектов омичей. С учётом того, что уже через два года нас ждёт юбилей со дня завершения Великой Отечественной войны, местные инициативы могут стать хорошим инструментом для того, чтобы привести в порядок мемориальные зоны, — подчеркнул глава региона Виталий Хоценко.

Поддержку получат инициативы граждан, направленные на строительство детских и спортивных площадок, а также благоустройство общественных территорий, культурных и спортивных объектов и кладбищ. На софинансирование из регионального бюджета могут рассчитывать омичи, чьи проекты направлены на организацию уличного освещения, ремонт и содержание местных дорог и тротуаров. Кроме этого, в список благоустройства по решению омичей включили школы и детские сады.

Не менее 10 проектов будет представлено на отбор 2024 года. Отметим, что каждый район должен обязательно подготовить проект благоустройства берегов водоемов (если это позволяет географическое расположение) и пространства возле памятника, посвященного Великой Отечественной войне.

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