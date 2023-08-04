В Омской области отремонтировали участок дороги длиной 5 километров

Фото: министерство транспорта и дорожного хозяйства Омской области

Подрядчик завершил ремонт участка дороги Горьковское — Калачинск — Оконешниково длиной 5,1 км (58+900 — 64 км) в Оконешниковском районе. Об этом сообщили в региональном минтрансе.

Дорожники выполнили фрезирование старого покрытия, устранили на дороге пучинистые места, укрепили основание и обочины. На дорогу уложили два слоя асфальтобетона, нанесли разметку и поставили дорожные знаки.

Также ремонтные работы завершены еще на двух дорожных участках: на участке с 7 по 11 км дороги Обход р.п. Полтавка («Бакбасар — Азово — Шербакуль — Полтавка» — «Исилькуль — Полтавка») и с 46 по 52 км дороги Горьковское — Калачинск — Оконешниково.

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