«Выдающиеся результаты». Главный неонатолог России высоко оценил омскую службу родовспоможения и детства

Фото: пресс-служба минздрава Омской области.

В рамках подготовки к рабочему визиту министра здравоохранения России Михаила Мурашко в Омск приехали главные внештатные специалисты федерального минздрава. Так, наш регион с рабочим визитом посетил главный неонатолог страны Дмитрий Олегович Иванов — ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Министерства здравоохранения Российской Федерации. Доктор медицинских наук, доцент, заслуженный врач Российской Федерации.

Педиатрический университет — один из старейших ВУЗов страны. Вот уже несколько лет он курирует детские больницы региона. Проводит онлайн-консультации, в сложных случаях помогает установить диагноз, а при необходимости — взять на лечение детей с непростыми диагнозами. Специалисты Университета раз в год проводят очные встречи с омскими врачами: консультируют и оценивают, насколько качественно оказывается медицинская помощь на местах, а также дают рекомендации. В этот раз Санкт-петербургские специалисты побывали в областном перинатальном центре и Областной детской клинической больнице.

— Младенческая смертность в Омской области за последние десять лет снизилась в 2.5 раза. И это не какая-то выдуманная цифра, она подтверждается Росстатом, она подтверждается выплатами материнского капитала женщинам. Поэтому можно с уверенностью сказать, что в Омской области министерством здравоохранения при помощи федеральных структур, включая администрацию Президента и федеральный Минздрав достигнуты выдающиеся показатели по спасению жизней наших детей.

При этом В 2022 году Омская область достигла тех результатов, которых потенциально должна была достигнуть к 2024 году. Это несомненно выдающийся большой успех. В результате чего? Здесь нельзя выделить одну причину. Одна из причин — произошло формирование трехуровневой системы оказания помощи и наблюдение за беременными, — рассказал Дмитрий Иванов.

Новая маршрутизация по всей стране берет свое начало с 2012 года. Она разработана для организации оказания высококвалифированной медицинской помощи женщинам сельских районов. Все учреждения региона разделены на уровни. Первый — это районные больницы. На базе центральных районных больниц организована работа родильных залов для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи беременной женщине. Имеющийся врачебно-сестринский персонал ЦРБ оказывает медицинскую помощь женщинам в условии женской консультации ЦРБ.

А для для родоразрешения пациентки из сельских районов направляются в учреждения 2 и 3 уровня, оснащенные современным оборудованием и квалифицированными кадрами — это городские родильные дома и перинатальные центры.

— Было закуплено огромное количество нового оборудования, обустроен перинатальный центр. Это якорное учреждение, которое курирует районные больницы, фельдшерско-акушерские пункты. Свою роль играет и связь с федеральными центрами, в том числе и с нашим педиатрическим университетом. Консультация может осуществляться в режиме онлайн и наши омские коллеги этим активно пользуются, — отметил Дмитрий Иванов.