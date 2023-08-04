12 тысяч омичей прокатились на теплоходах в 2023 году

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

1 мая открывается сезон навигации. До сегодняшнего дня водный транспорт перевез 11 730 пассажиров. Об этом сообщает областной минтранс.

Напомним, что на территории Омской области курсируют три направления, один пригородный маршрут «Центр – Зеленый берег», и два межмуниципальных маршрута «Омск – Большеречье» и «Большая Тебендя – Кайсы».

Так, в Большеречье съездили 1 089 человек, которые заплатили за дорогу 510 рублей. Маршрутом «Большая Тебендя – Кайсы» перевезли 2 943 пассажиров. Стоимость билета составляет – 225 рублей. Из центра до «Зеленого берега» доехали 7 698 человек. Они заплатили 70 рублей.

Напомним, что эти маршруты субсидируются из регионального бюджета. Плата за проезд для пассажиров обходится дешевле экономически обоснованной стоимости перевозки

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru